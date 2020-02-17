17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Детский дом семейного типа открыли в Калинковичах. Здесь будет жить большая семья Воробей, в которой воспитываются шесть детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.

Просторный двухэтажный коттедж (площадь более 250 кв.м) стал главным подарком для супругов Ольги и Василия и их детей - трех сыновей и трех дочерей. Благодаря родителям-воспитателям трое приемных ребят стали близкими и родными. Самым старшим - по тринадцать, самому младшему в начале февраля исполнилось три года.

В распоряжении семьи десять комнат, поэтому личное пространство будет у каждого. В доме предусмотрено все необходимое: от оборудования и мебели до постельного белья и посуды. Во дворе есть детская площадка, гараж и хозпостройки.

Дом строился согласно Государственной инвестиционной программе на 2019 год. На проект было направлено Br225 тыс. из республиканского бюджета и более Br242 тыс. из областного.

В Гомельской области в этом году новоселье празднует уже вторая семья, взявшая ответственность за воспитание детей-сирот. В начале января был открыт детский дом семейного типа в Мозыре.-0-