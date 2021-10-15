Детский фонд в Витебской области помогает семьям уязвимых категорий и реализует обучающие проекты

15 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. О различных проектах - от материальной помощи детям и родителям до обучения агробизнесу, которые реализует Витебское областное отделение республиканского общественного объединения "Белорусский детский фонд", рассказала на отчетной конференции директор областного подразделения Ольга Обухова, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно детский фонд все силы и средства направляет на помощь детям - сиротам, инвалидам, детям в неполных, многодетных, малообеспеченных или замещающих семьях, находящимся в сложной жизненной ситуации, тяжело больным и другим категориям. "Особое внимание мы уделяем сиротам из детских домов семейного типа и в замещающих семьей. Ежегодно для них на средства детского фонда приобретаем мебель, школьные принадлежности. С 2019 года на эту акцию было направлено более Br6 тыс. По акции "Зеленый витамин" детские дома семейного типа получают семена для посадки на приусадебном участке. В этом году 10 воспитанников таких домов из Витебского и Городокского районов стали участниками совместного проекта "Медиа Кидс", организованного при поддержке областной телерадиокомпании "Витебск", - рассказала Ольга Обухова.

Малообеспеченные и многодетные семьи в сельских населенных пунктах являются для детского фонда объектом постоянной заботы. Витебское отделение помогает на спонсорскую помощь приобретать бытовые предметы, одежду, обувь. Так, накануне прошлого и этого учебных годов 110 детей Россонского и Ушачского районов получили обувь от меценатов, которые затратили на это около Br4 тыс. "В этом году к началу учебного года в Дубровенском районе семьи, где проживают несовершеннолетние, признанные находящимися в социально опасном положении, получили продуктовые наборы на общую сумму более Br2 тыс. Помощь оказали 19 семьям, которые воспитывают 35 детей", - добавила Ольга Обухова.

Не остаются в стороне сотрудники отделения и от проблем здоровья детей. В Витебской области детский фонд был одним из координаторов республиканского проекта "Я вижу": в сельские школы выезжали врачи-офтальмологи и проверяли у ребят зрение с помощью современного мобильного оборудования. За время проведения проекта около 14,7 тыс. сельских школьников смогли получить профессиональную помощь врачей. Специалисты выявили патологии зрения у более 4,3 тыс. человек, из них в хирургическом лечении нуждались 14 детей. По завершении проекта специализированное оборудование было передано в Витебский областной клинический центр и Полоцкую центральную городскую больницу.

Важное место в работе отделения занимает забота о семьях, где воспитываются дети-инвалиды. Всего в этом году Витебское отделение работает с 26 такими семьями со всей области. Помощь оказывают как финансовую, так и техническую. В этом году для ребенка, болеющего тяжелой формой сахарного диабета, БДФ предоставил средства на приобретение инсулиновой помпы. На эти цели было направлено почти Br11 тыс. Также девушке-инвалиду, ограниченной в передвижении, передали электрический трехколесный скутер, чтобы подросток смогла свободно передвигаться и общаться со сверстниками. А для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, предоставляют услугу социальной передышки, когда они могут использовать свободное время для решения семейно-бытовых вопросов и для улучшения психологического состояния.

Также витебское отделение помогает реализовать инициативы по обучению основам агробизнеса. В этом году в области 105 женщин из сельских населенных пунктов стали участницами такого социального проекта. Во время занятий они получали знания, как рационально использовать имеющиеся земельные участки, и освоили азы предпринимательства. Им рассказали, как оформить самозанятость и что делать, чтобы выращенная продукция приносила дополнительный доход семье. Пилотный этап проекта был запущен в Оршанском районе в 2018-2019 годах, а затем этот опыт распространили на всю область.-0-