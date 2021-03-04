Детский конкурс "Соблюдаем законы дорог" стартовал в Гомельской области

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной творческий конкурс для детей и подростков "Соблюдаем законы дорог" стартовал в Гомельском регионе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Это личное первенство среди детей и молодежи 6-16 лет. Работы будут оцениваться в трех номинациях. Юные творцы могут раскрыть тему безопасности на дорогах в рисунке, поделке или сочинении.

"Каждый участник может проявить себя в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, а также в литературном творчестве. Главное условие - придерживаться тематики по безопасности дорожного движения", - уточнили в УГАИ.

Проект направлен на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, приобщение учащихся к изучению и соблюдению ПДД, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах, а также выявление и поддержка талантливых детей.

Победители регионального тура будут отмечены дипломами, а также представлены в финальном этапе республиканского конкурса.

В областной Госавтоинспекции пожелали ребятам удачи, неограниченного полета фантазии и побед.-0-