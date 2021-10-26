26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Детский сад на 240 мест с бассейном строят в Бобруйске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.

Новый детский сад рассчитан на 13 групп. "Одна из них - специальная, для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Еще одна группа будет санаторной, для деток с ослабленным здоровьем, - рассказала начальник управления по образованию. - Кроме этого, в дошкольном учреждении будет создана безбарьерная среда, установлен лифт. Все это необходимо для облегчения передвижения детей-колясочников".

Медицинский блок в новом детском садике будет оборудован дополнительными кабинетами физиотерапии и массажа. Здесь будут работать музыкальный, спортивный, гимнастические залы. Оформлены кабинеты для занятий по безопасности жизнедеятельности, педагога-психолога, учителя-дефектолога и методический.

"Группы будут оснащены современным оборудованием, мебелью, мягкими и обычными игрушками. Для обучения будут использоваться телевизоры, стационарные и передвижные доски", - отметила Елена Лисица.

Бассейн в новом детском саду - на одну чашу. Здесь будут учиться держаться на воде и заниматься плаванием дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Прилегающая территория дошкольного учреждения будет оборудована по последнему слову: игровые площадки с навесами, две физкультурные площадки, дорожки для езды на велосипедах и самокатах.-0-