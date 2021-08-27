Детский сад-начальную школу в Кобрине планируют открыть в 2022 году

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине строят учебно-педагогический комплекс "Детский сад - начальная школа", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию райисполкома Александр Шеметюк.





Новое учреждение образования строят на юге Кобрина. В этой части города находятся два микрорайона многоквартирной застройки, рядом - новый квартал индивидуальной застройки. "Это растущий район, где строится много жилья, в том числе для многодетных семей со всего района. Соответственно, увеличивается число детей дошкольного и школьного возраста. Там находятся самые крупные школы города. Для разгрузки начальных классов и детских садов было принято решение построить учебно-педагогический комплекс", - пояснил Александр Шеметюк.





Учреждение образования рассчитано на 471 место. При этом 150 предназначено для детского сада. Проект типовой, такие уже реализованы в Бресте. Там предусмотрены группы для дошкольников и учебные кабинеты, спортивный и хореографические залы, бассейн. На улице по периметру будут обустроены теневые навесы, игровые комплексы, площадки для подвижных и спортивных игр, для изучения правил дорожного движения.





Специалисты уже строят стены на втором этаже здания. Финансирование поступает из республиканского и областного бюджетов. Ожидается, что через год школа-сад откроется. "По плану строительные работы должны быть завершены в апреле следующего года, а учреждение образования с 1 сентября примет воспитанников и учащихся", - сказал собеседник.-0-