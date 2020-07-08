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08 июля 2020, 21:44

Детский сад по ул. Мястровской в Минске возведут в рекордные сроки

Фото из архива
Фото из архива

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В скором времени в Минске откроется новый детский сад по ул. Мястровской. Его возводят в рекордные сроки - все работы займут около года, рассказали БЕЛТА в администрации Центрального района столицы.

Дошкольному учреждению уже присвоен номер 577. Он возводится по типовому проекту и рассчитан на 190 детей. Здание будет переменной этажности в два и три уровня.

К строительству приступили в августе прошлого года и уже к началу нынешнего августа работы на объекте планируют завершить. Специалисты СУ-201 Стройтреста №35 работают круглосуточно. В настоящее время внутри здания идут чистовые отделочные работы. С середины июля начнется поставка и монтаж мебели и оборудования. Снаружи новостройка практически готова.

На территории сада помимо привычных теневых навесов разместится площадка для изучения правил дорожного движения. Внутри здания обустроят игровые комнаты и спальни, пищеблок с двумя грузовыми лифтами для продуктов и приготовленной пищи, музыкальный и спортивный залы. В садике будет свой небольшой бассейн.

Детский сад №577 планируется открыть к началу учебного года. В августе начнется комплектование групп, их будет 10. Места в дошкольном учреждении предоставляются управлением образования на основании очереди. Сейчас идет предварительный отбор кадров для заведения.

Открытие объекта позволит снизить повышенную нагрузку на ближайшие учреждения образования и даст возможность семьям оформить детей в садик поближе к месту проживания.

"В микрорайоне "Лебяжий" в 2015 и 2018 годах были построены два детских сада, рассчитанных совокупно на 409 мест. Однако их наполняемость сегодня превышена, так как микрорайон активно развивающийся и количество детей в нем с каждым днем прирастает. Местным жителям приходится отводить детей в другие дошкольные учреждения района, что создает определенные трудности для родителей", - пояснили в администрации Центрального района.-0-

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