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20 ноября 2020, 12:30

Детский сад с интерактивной стеной и STEM-центром открыли в Несвиже

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. В Несвиже открыли детский сад "Волшебная страна", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новое учреждение образования распахнуло свои двери для 230 малышей. В детском саду созданы условия для всестороннего развития девочек и мальчиков. Здесь оборудованы игровые комнаты, физкультурный, тренажерный и музыкальный залы, есть бассейн. Также имеется большой медицинский блок.

Для интеллектуального развития малышей обустроена сенсорная и этнографическая комнаты, также есть центр МЧС и STEM-центр. Имеются 3D-принтер и четырехметровая интерактивная стена.

На прилегающей территории оборудованы тематические игровые площадки, которые разработали учащиеся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа. Рядом также расположились спортивная площадка и место для обучения детей правилам дорожного движения.

В детском саду предусмотрены внутренняя телефонная связь и домофонная система. Для безопасности малышей в холлах и на пищеблоке установлено видеонаблюдение, помещения оснащены первичными средствами пожаротушения.

В торжественной церемонии открытия нового дошкольного учреждения принял участие председатель Миноблисполкома Александр Турчин. "Символично, что открываем детский сад во Всемирный день ребенка. Таких современных учреждений в Минской области в последнее время появилось достаточно много. У каждого из них есть свои особенности. Здесь понравился оборудованный центр МЧС. Считаю, что детей с раннего возраста надо готовить к проблемным ситуациям, которые могут возникнуть в жизни. Конечно, стоит упомянуть и STEM-центр для развития детей", - сказал губернатор.

Также Александр Турчин отметил хорошую работу генподрядной организации ООО "Продом". "Я обычно придирчив, но здесь все выполнено качественно. Радует, что критические замечания, которые ранее получали новые учебные учреждения, при строительстве других устраняются. Сейчас проектные решения вообще должны соответствовать требованиям современности. Будем двигаться именно в этом направлении", - подчеркнул председатель Миноблисполкома.

Также губернатор вместе с председателем Несвижского райисполкома Александром Ломским и гендиректором ООО "Продом" Андреем Дьяковым подарили учреждению образования сертификаты на приобретение игрового оборудования, интерактивной стены и флипчарта.

"Наше учебное учреждение отличается от других детских садов. Здесь, например, построен бассейн, где смогут оздоравливаться не только наши воспитанники. В него смогут также ходить родители и малыши из других мест. Планируем организовать две санаторные группы: дети будут проходить лечение в кабинете физиотерапии", - поделилась планами заведующая детсадом Надежда Бродская.

Открытия нового учреждения в Несвиже ждали давно. "Рада, что в городе появился ультрасовременный детский сад. Дочери очень понравились свободное пространство, яркие стены. Я же могу отметить, что в учреждении есть многое для развития детей. Например, давно хотели научить дочку плавать, а сейчас появилась такая возможность. Думаю, каждый родитель и ребенок оценит это место по достоинству. Оно действительно очень хорошее", - поделилась эмоциями молодая мама Евгения Васенькевич, которая совсем скоро начнет водить в детский сад четырехлетнюю дочь Алису.

Новое учреждение дошкольного образования построено за 10 месяцев. Средства для его возведения выделялись из республиканского и областного бюджетов.-0-

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