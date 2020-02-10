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10 февраля 2020, 17:56

Детское отделение могилевской поликлиники №10 будет расширено

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Детское отделение могилевской поликлиники №10 будет расширено. Это станет возможным после ремонта трехэтажной пристройки, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

"Изначально на базе данной поликлиники планировалось создать отделение реабилитации. Но с введением в работу областной больницы медицинской реабилитации необходимость в этом отпала. Теперь принято решение разместить в трехэтажной пристройке детское отделение", - рассказал он.

Строительство пристройки к поликлинике началось в 2002 году. "Сейчас проходит экспертиза и корректировка проектно-сметной документации. После этого начнутся работы. Введение в эксплуатацию новых площадей планируется в 2021 году. Обновленное детское отделение будет оснащено современным оборудованием и позволит принимать за одну смену 240 маленьких пациентов. Сейчас этот показатель - 120 детей за смену. Расширение позволит улучшить качество и доступность медицинской помощи не только жителям данного района, но и тем, кто сейчас пользуется услугами поликлиники №12. Кроме этого, получать помощь здесь будут дети сельских районов - всего около 3 тыс. человек", - подчеркнул Александр Старовойтов.

На данный момент поликлиника №10 обслуживает около 45 тыс. детей и взрослых.-0-

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здравоохранение Могилев поликлиники
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