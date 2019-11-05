Детскую амбулаторию открыли в жилом районе Ольшанка в Гродно

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА /. Детскую амбулаторию открыли в Ольшанке - одном из самых молодых и густонаселенных районов Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Амбулатория расположена на первом этаже многоквартирного дома по улице Огинского. Она рассчитана на 70 посещений в смену, будет обслуживать около 6 тыс. детей. Здесь созданы необходимые условия для оказания первичной помощи. Штат - около 30 специалистов - укомплектован полностью.

Важно, что на базе амбулатории открыта и собственная лаборатория. Теперь, чтобы сдать анализы, не нужно будет ехать в другие районы города. В здании есть кабинеты для приема у педиатров, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, ингаляторий и комната здорового ребенка. Они оснащены современным оборудованием. Благодаря информационным технологиям врачи смогут выписывать электронные рецепты и вести электронные амбулаторные карты.

"Первые строители в Ольшанку вошли семь лет назад, а сегодня здесь проживает около 30 тыс. человек. Много молодых семей с детьми. Поэтому очень важно было обеспечить достойную социальную инфраструктуру. Открытие новой амбулатории - очередной шаг к этому", - отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он подчеркнул: новый объект возведен в кратчайшие сроки. К слову, амбулатория разместилась напротив еще одной важной новостройки: 1 сентября в Ольшанке заработала новая школа на 44 класса.

"Стало хорошей традицией открывать к значимым датам объекты здравоохранения. Гродно в этом - один из лидеров. Два года назад в преддверии Нового года открывалась современная поликлиника в микрорайоне Вишневец. Сегодня - новая детская амбулатория, своевременный и необходимый объект. Создание таких объектов в новых районах актуально: это приближает медицинскую помощь к населению", - отметил заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило. Он отметил, что еще несколько значимых объектов по всей стране готовятся к открытию. Например, здание центральной районной больницы в Островце, роддом в больнице скорой медицинской помощи в Могилеве.

К новоселью Минздрав подарил амбулатории аппарат УЗИ, а "Гродножилстрой", строители объекта, - новый автомобиль.

"Очень хорошо, что амбулатория в шаговой доступности. Раньше за теми же анализами приходилось ехать через полгорода. С колясками, маленькими детьми сделать это было сложно", - отмечает мама троих детей Екатерина Бадэлок. По ее словам, теперь жизнь многих молодых родителей станет комфортнее.

К слову, это не первая амбулатория подобного типа в Ольшанке. Пять лет назад появилась детская амбулатория на 40 посещений в смену. Тогда ее также разместили на первом этаже одного из домов - эксперимент себя оправдал. Позже была открыта и амбулатория для взрослых. Со строительством поликлиники в Ольшанке эти помещения будут перепрофилированы.-0-