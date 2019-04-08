Девять участниц поборются за право представлять Витебскую область на конкурсе "Королева Весна"

8 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Областной этап республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2019" состоится 11 апреля в Витебском государственном технологическом университете (ВГТУ), сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.
За право представлять область в финале будут состязаться девять представительниц четырех высших учебных заведений области: ВГТУ, Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова, Полоцкого госуниверситета и Витебского филиала международного университета "МИТСО".
Во время подготовки к шоу девушки уже приняли участие в благотворительной акции для ребят из детского дома Витебска. Они вместе с ребятами прошли квест в Центре безопасности МЧС. Теперь студенткам-красавицам предстоит проявить себя в интеллектуальном выступлении, дефиле-представлении, показать творческий номер, общую хореографическую постановку и дефиле в купальниках. Общей темой всех испытаний регионального этапа станет Год малой родины.
Самая талантливая, грациозная и артистичная представит область в республиканском финале конкурса в Минске. Всего в областных турах "Королевы Весны" принимают участие почти 60 студенток.
Организаторами и партнерами регионального этапа конкурса выступают Витебский областной комитет БРСМ и ВГТУ.-0-
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