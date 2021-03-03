Диагностику заболеваний и консультацию по ведению ЗОЖ проведут для минчан 4 марта

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пройти диагностику основных заболеваний и получить консультации по ведению здорового образа жизни предложат жителям столицы 4 марта в ФОК "Адреналин", сообщили БЕЛТА в Минском городском центре здоровья.

В столице продолжается реализация проекта "Здоровый фитнес". Его суть заключается в том, чтобы привлекать население в спортивные объекты через обучение основам правильного фитнеса.

На этот раз специалисты Центра здоровья разместятся в ФОК "Адреналин" по ул. Кабушкина, 86а, где с 15.00 до 20.00 для посетителей бесплатно будет функционировать научная, консультативная, информационная и восстановительная площадки. На первой любой желающий сможет пройти диагностику основных заболеваний, измерить артериальное давление, частоту сокращения сердца, насыщение крови кислородом и пройти биоимпедансный анализ. На второй специалисты расскажут о результатах пройденного исследования и дадут консультации по ведению здорового образа жизни. В третьей из огромного перечня информационных материалов участники смогут выбрать для себя любой, а на заключительной площадке предоставят возможность протестировать массажеры, расслабиться до или после физической нагрузки.

Также посетителям предложат заполнить паспорт здоровья участника проекта "Здоровый фитнес". В перспективе он будет видоизменен в электронное приложение для мобильного телефона.-0-