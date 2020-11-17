Диалоговые площадки в Минске будут продолжены

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсуждение актуальных для города Минска и всей страны вопросов на диалоговых площадках будет продолжаться постоянно. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

С 9 октября в стране была организована работа диалоговых площадок. В столице они проходили по пяти секциям с участием порядка 300 экспертов. Подключались и активные граждане, представители общественных объединений, вузов, студенческая молодежь. Сегодня в Минском городском дворце культуры проходит общегородская диалоговая площадка, на которой подводятся предварительные итоги.

Владимир Кухарев подчеркнул, что это лишь обобщение выработанных на тематических площадках предложений. "Наши площадки продолжат свою работу. Мы видим, что как от общественных организаций, предприятий, так и от граждан из районов города поступает очень много предложений, и хотим дать возможность людям участвовать в обсуждении, - сказал он. - Предложения касаются всех сфер деятельности: по изменениям в Конституцию, по развитию города, социальной сферы и других направлений".

Глава Мингорисполкома особенно отметил активность граждан в вопросах развития города, что доказывает их неравнодушие к этой теме, желание участвовать в жизни и будущем Минска. По его заверениям, каждое мнение учитывается, внимательно изучается.

По поводу изменений в Конституцию (а таких предложений тоже немало) Владимир Кухарев подчеркнул, что в этой работе надо быть очень осторожными. "Потому что это основной закон государства, в нем прописаны основополагающие направления развития государства. Они касаются каждого гражданина", - заключил мэр столицы.-0-

Фото Андрея Покумейко

Владимир Кухарев