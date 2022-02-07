Директор гимназии рассказала, при каких условиях в школу теперь возьмут ребенка с 5 лет

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Для того чтобы отправить пятилетнего ребенка в первый класс школы, теперь не нужно будет брать разрешение Министерства образования. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор гимназии №24 г.Минска Татьяна Лукша.

"До принятия новой редакции кодекса школьником мог стать ребенок, которому до 1 сентября исполнялось 6 лет, а все остальные, кто достигал этого возраста после начала учебного года и до конца сентября, могли пойти в первый класс только на основе разрешения Министерства образования и медицинской справки, подтверждающей готовность к обучению в школе. После вступления кодекса в законную силу разрешение министерства не потребуется", - отметила руководитель учреждения образования.

Также директор гимназии подчеркнула, что несколько откорректированы и временные рамки. В первый класс разрешили идти детям, которым исполняется 6 лет не в течение сентября, а до 31 декабря.

Татьяна Лукша пояснила, что решение о зачислении 5-летних детей в школу будет приниматься непосредственно педагогическим советом учреждения образования. "Если родители считают, что ребенок готов к обучению и это указано в медицинской справке, решение мы будем принимать на местах, без дополнительных шагов в вышестоящие инстанции, но речь идет только о детях, которым исполняется шесть лет до 31 декабря", - отметила Татьяна Лукша.

В кодексе об образовании также закреплены и правила получения общего среднего образования. После окончания 9-го класса учащиеся имеют право поступать в 10-й класс гимназии на конкурсной основе по среднему баллу свидетельства о базовом образовании, также во внимание будет приниматься балл за те предметы, которые предполагается изучать на повышенном уровне.

"Мы сегодня не говорим, каким будет балл для поступления в 10-й класс. Он будет известен после того, как вступит в силу Кодекс об образовании и министерство образования разработает правила приема в 10-й класс. Поступить в гимназию в 10-й класс на тот или иной профиль будет иметь право не только тот, кто обучался в данной гимназии ранее, но и ученики из других школ и гимназий. Поступление будет проводиться без экзаменов, по среднему баллу свидетельства и с учетом отметок, полученных по предметам, изучаемым на повышенном уровне", - рассказала директор гимназии.-0-