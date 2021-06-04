Директора частного предприятия в Брестской области подозревают в уклонении от уплаты налогов

Фото из архива

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области директора частного предприятия по выпечке хлебобулочных изделий подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщили БЕЛТА в управлении Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области. Финансовая милиция заинтересовалась обществом с ограниченной ответственностью, которое занимается производством и реализацией хлебобулочных изделий на территории Брестской области. Во время проверки выяснилось, что 30-летний директор предприятия, чтобы избежать перехода на общую систему налогообложения с уплатой НДС и налога на прибыль, не только сокрыл часть выручки, но и инициировал регистрацию взаимозависимого, подконтрольного ему и использующего упрощенную систему налогообложения другого ООО. Фирма была вовлечена в деятельность без наличия производственной необходимости. Такая схема позволила предприятию использовать преимущества специального режима налогообложения при отсутствии законных оснований. Это повлекло в 2019-2020 годах уклонение от уплаты налогов в крупном размере - на сумму более Br74 тыс. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил в отношении директора уголовное дело по ч.1 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК. Проводится предварительное следствие.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!