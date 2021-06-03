Дисконтную программу для членов профсоюза разработали в Жлобине

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дисконтную программу для членов профсоюза разработал профком филиала "Жлобинские электрические сети" РУП "Гомельэнерго", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном объединении профсоюзов.

Дисконтная карта члена профсоюза "Жлобинских электрических сетей" представляет собой универсальную дисконтную карту. При этом профдисконт - индивидуальная и именная карта, выдается строго конкретному лицу - члену профсоюза "Жлобинских электрических сетей".

"Этот проект социальный, не несет экономической выгоды для организации. Он создан для повышения социальной защищенности членов профсоюза. Программа включает ряд маркетинговых мероприятий, направленных на предоставление различными организациями скидок владельцам дисконтных карт. По этой карте члены профсоюза смогут получать скидки и самые лучшие условия в заведениях города. Их вручили всем 960 работникам филиала (в организации 100%-е профсоюзное членство)", - рассказали в областном объединении.

Обладателям карты при приобретении товаров или услуг в организациях-партнерах предоставляется скидка от 5 до 20%. Сейчас по профдисконту с предприятием сотрудничают 50 организаций райцентра - от фитнес-клубов и салонов красоты до магазинов одежды и услуг индивидуальных предпринимателей. Перечень организаций-партнеров будет постоянно расширяться. В перспективе планируется распространение профдисконта среди неработающих пенсионеров - бывших работников филиала.

Инициатива создания дисконтной программы принадлежит председателю профкома "Жлобинских электрических сетей" Александру Зайцу. "Пользуясь дисконтной картой, человек сможет сэкономить семейный бюджет, получая хорошие скидки", - сказал он. Распространять пластиковые карты среди членов профсоюза филиала "Жлобинские электрические сети" начали два месяца назад через председателей цеховых комитетов, профгруппоргов и профорганизаторов структурных подразделений.

Также для членов первички филиала "Жлобинские электрические сети" профком разрабатывает мобильное приложение, в котором работники смогут обратиться с вопросом к председателю профкома, правовому, техническому инспекторам, а также получить любую интересующую информацию.-0-