Для мониторинга лесного пожара в Наровлянском районе привлечена авиация

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для мониторинга места лесного пожара в Наровлянском районе привлекается авиация, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Как сообщалось, информация о возгорании сухой растительности и кустарника на заболоченной территории поступила спасателям 24 апреля в 12.33. "По прибытии огнеборцев площадь возгорания составила около 5 га. Существовала угроза лесу, поэтому для ликвидации происшествия была направлена дополнительная техника. Из-за изменения ветра огонь перекинулся на лес. По состоянию на 00.00 25 апреля пожар локализован", - рассказала Ксения Шингирей. Угрозы населенным пунктам не было. Для ликвидации происшествия были задействованы 29 единиц техники и 112 человек. Площадь, пройденная огнем, составила 300 га.

"В настоящее время открытого горения нет. Есть мелкие очаги", - добавила официальный представитель. Проводится мониторинг ситуации с привлечением авиации "Беллесавиа". На месте отдельных очагов работают две единицы техники и восемь человек подразделения МЧС, а также 24 единицы техники и 110 человек лесничества.-0-