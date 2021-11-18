18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обработки дорог Минска зимой уже заготовлено 70% песко-соляной смеси. Об этом журналистам сегодня рассказал заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин на пресс-конференции в БЕЛТА.
"Обрабатывать улично-дорожную сеть Минска будут солью и песко-соляными смесями. До 15 октября было заготовлено 10 тыс. т соли. Это вместимость складов. Прогнозируется, что в течение зимнего периода ее будет использовано 49 тыс. т. Также заложили более 35 тыс. т песко-соляной смеси, что равно 70%. Планируется заготовить 52 тыс. т", - рассказал Владимир Латушкин.
Для уборки снега зимой в Минске задействуют около 800 человек и почти 760 единиц спецтехники. Предприятием было закуплено 40 новых коммунально-дорожных машин, снегопогрузчиков, тракторов, солеразбрасывателей.
В столичных районах определены 9 площадок для складирования снега, в работе задействуют и снегоплавильный пункт на ул.Машиностроителей производительностью около 5 тыс. куб.м в сутки.-0-