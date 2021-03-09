Для оздоровления столичных детей летом планируется работа 660 лагерей

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оздоравливать детей из столицы в летний период планируют 660 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в представительстве Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

"В летний период оздоравливать столичных детей планируют 660 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей, в том числе 30 лагерей, которые находятся в хозяйственном ведении организаций Минска. Из них 21 стационарный оздоровительный лагерь и 9 лагерей, которые организованы на базах санаторно-курортных и оздоровительных организаций, - сказали в представительстве. - В лагерях различных типов этим летом планируют оздоровить более 62 330 детей".

Сейчас в лагерях проводятся плановые работы по капитальным и текущим ремонтам жилых и административных корпусов, благоустройству территорий, оборудованию спортивных площадок, замене устаревшего технологичного и холодильного оборудования. "Подготовка загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону проводится в соответствии с рекомендациями органов санитарного и пожарного надзора, которые предъявляются к обустройству мест отдыха детей. На эти цели из городского бюджета выделено Br1,5 млн", - отметили в представительстве.

Летом лагеря продолжат выполнять полный объем рекомендованных санитарно-гигиенических мероприятий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.-0-