Для паломников на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной создадим все условия - Соловей

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для паломников, остающихся на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной, будут созданы необходимые условия. Об этом сообщил журналистам председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Геннадия Соловья, общественные организации региона проявили инициативу и для граждан, которые продвигаются на территорию Украины, развернули пункты для согревания и питания. "Облисполкомом принято решение содействовать паломникам. Разворачиваем модули и палатки. Также принято решение о дополнительном подвозе продуктов. Мы сможем обеспечить питанием около 900 человек", - сказал губернатор. Он заверил: организована четкая работа на ближайшие дни.

Помогают волонтеры Красного Креста. Председатель Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Алла Смоляк подчеркнула, что среди паломников - более 130 детей. Будут созданы необходимые условия для их ночевки и питания.

Работники Гомельского областного управления МЧС развернули на нейтральной полосе три модуля и одну палатку. Как сообщается, в настоящее время мобилизуются ресурсы из районов региона.

Ожидается прибытие полевой кухни.

По имеющейся информации, еще порядка 400 паломников находятся в Гомеле. Не исключено, что они будут прибывать и из других регионов.

Ситуация на контроле главы государства.

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Фото Сергея Холодилина