Для районных больниц Могилевской области в 2019 году была закуплена 31 машина скорой помощи

9 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Более 30 машин скорой медицинской помощи были закуплены для районных больниц Могилевской области в 2019 году. Все они уже переданы больницам региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

Для районных больниц была приобретена 31 машина скорой помощи общей стоимостью более Br1,9 млн. Средства были выделены из областного бюджета. Автомобили уже переданы в учреждения здравоохранения Могилевской области, их получили все районные больницы региона.

"Последней автомобили получила Осиповичская центральная районная больница. В ее автопарк добавились две современные скорые общей стоимостью около Br145 тыс.", - рассказал Александр Старовойтов. До этого у Осиповичской ЦРБ было 4 машины, которые обслуживали около 47 тыс. жителей района. Как отметил главврач районной больницы Павел Шатило, появление двух новых автомобилей увеличит мобильность бригад и поможет обеспечить своевременную медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.-0-