Для уборки улиц в Минске задействовали резервную спецтехнику

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для уборки последствий непогоды на столичные улицы выведена резервная спецтехника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"На улицы столицы выведена резервная спецтехника. Убирают снег и обрабатывают дороги противогололедными реагентами непрерывно. Продолжается вывоз сугробов с городских улиц", - говорится в сообщении.

Сейчас улицы Минска от снега очищает 565 единиц спецтехники. В ночную смену было задействовано 490 машин. Вывозом снега занято 172 самосвала. Всего с начала зимы со столичных улиц вывезено 312 тыс. куб.м снега.-0-