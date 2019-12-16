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16 декабря 2019, 13:13

Для восстановления выработанного торфяника Докудовское применят уникальную технологию

Фото из архива
Фото из архива

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальную технологию ускоренного восстановления низинного болота применят для реабилитации выработанного торфяника Докудовское в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

На торфянике высадят семена болотных растений, что позволит в течение около пяти лет восстановить осоковое болото и основные биосферные функции болотных экосистем - климатическую функцию, стабилизацию регионального гидрорежима. Улучшатся условия для уникального биоразнообразия, характерного для низинных болот, включая такой вид птиц, как вертлявая камышевка, находящийся под угрозой глобального исчезновения. Заболачивание нарушенных участков позволит сократить выброс в атмосферу углекислого газа: процесс разложения и минерализации торфа сменится его накоплением, благодаря чему сократится эмиссия парниковых газов.

Обычно восстановление болот идет достаточно долгое время, поэтому перед учеными стояла задача ускорить этот процесс, а также впервые в мире апробировать восстановление низинного осокового болота. Ответом на этот вызов стала разработка метода ускоренной реабилитации торфяников, основанного на активной реинтродукции болотных видов растений и управлении гидрологией в целях повышения и стабилизации уровня воды. Сначала опыты проводились на небольших участках, сотрудники НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам высаживали осоку вручную. После первых успехов было решено протестировать метод на выработанном торфяном месторождении Докудовское площадью около 70 га.

В рамках проекта ПРООН-ГЭФ "Ветландс" будет закуплен специальный комбайн, с помощью которого на Споровском, естественном болоте низинного типа, соберут семена осоки, которые затем с привлечением волонтеров высадят на Докудовском в местах с необходимым уровнем воды, подлежащих восстановлению. До разработки методики специалисты НПЦ по биоресурсам изучили уровни воды, на которых произрастает осока, а также качество воды (минерализация должна превышать 200-300 мг/л). Будут отобраны те виды осок, которые смогут расти в условиях торфяника Докудовское. Эксперимент проведут в 2020-2021 годах, затем будут вести мониторинг для оценки эффективности восстановления.

Белорусский опыт уже ждут в Литве, где также есть территории, которые можно было бы восстанавливать таким способом.

Обширная осушительная мелиорация и торфодобыча в границах торфяного месторождения низинного типа Докудовское привела к существенному снижению уровня грунтовых вод в пределах месторождения, а также на прилегающих территориях. Водно-болотные угодья трансформировались (болот, пойменных лугов, малых рек), в корне изменился облик растительного покрова региона. Сейчас выработанный торфяник представляет собой открытую поверхность земли, почти полностью лишенную растительности.

Работы по восстановлению торфяника ведутся в рамках 5-летнего проекта ПРООН-ГЭФ "Ветландс" в сотрудничестве с проектом ЕС "LIFE: вертлявая камышевка". Мероприятия проекта "Ветландс" позволят предотвратить выбросы в атмосферу. Это будет достигнуто благодаря восстановлению почти 12,5 тыс. деградированных и неэффективно осушенных лесных торфяников, предотвращению вырубки и снижению деградации лесов, экологической реабилитации выработанного торфяника, управлению пастбищами на Туровском лугу и замещению ископаемых видов топлива возобновляемыми видами энергии из болотной растительной биомассы.

Беларусь - один из мировых лидеров по восстановлению болот: по проектам международной технической помощи уже восстановлено более 50 тыс. га неэффективно осушенных болот. В стране уже была апробирована и успешно применяется методика экологической реабилитации нарушенных верховых болот за счет обводнения осушенных торфяников, что позволяет постепенно восстановить все функции болотной экосистемы.-0-

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