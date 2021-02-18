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18 февраля 2021, 09:04

До воскресенья Минск должен быть полностью очищен от залежавшегося снега - Дорохович

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До воскресенья Минск должен быть полностью очищен от залежавшегося снега. Такое требование сегодня озвучил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"До воскресенья столица должна быть полностью очищена от залежавшегося снега. В этом направлении уже проведена большая работа, но проблемные места остались, поэтому надо приложить усилия, - обратился к руководителям администраций и коммунальных служб Александр Дорохович. - Если для более эффективной уборки снега надо привлекать людей, просите население".

Также заместитель председателя обратился к столичным жителям, поблагодарив их за помощь в уборке снега и напомнив, что более качественной работе зачастую мешают машины, которые припаркованы в запрещенных местах. Такой транспорт будут эвакуировать.-0-

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