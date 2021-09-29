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29 сентября 2021, 11:29

Доход в бюджет Витебской области за 6 месяцев составил более Br820 млн

Фото из архива
Фото из архива

29 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Доход в бюджет Витебской области составил более Br820 млн. Об этом на заседании президиума областного Совета депутатов сообщил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам (ИМНС) Беларуси по Витебской области Валерий Лобацевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Увеличение доходной части бюджета обусловлено несколькими факторами. В два раза снизилось количество организаций и предприятий, которые выплачивают заработную плату ниже установленной в государстве минимальной зарплаты, на 20% стало меньше убыточных хозяйств. Вырос и частный сектор экономики области. От субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, в доход области поступил Br21 млн. Данная категория плательщиков формирует более 20% бюджета области. Также снизилась сумма задолженности предприятий и организаций перед бюджетом. Улучшению ситуации способствовала работа ИМНС и местных властей, и в целом такие меры позволят пополнить бюджет области на Br173 млн больше, чем за январь - сентябрь 2020 года. Уже сейчас за 9 месяцев прогнозируем темп роста доходов бюджета области на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом сумма дохода составит более Br1,2 млрд", - рассказал Валерий Лобацевич.

Он добавил, что доминирующую роль при пополнении бюджета Витебской области играет подоходный налог, чей удельный вес составляет 38%, а налога на добавленную стоимость - 32%. Работники ИМНС во время мониторинга и проверок выявили в 7 районах области 14 организаций, которые не выплачивают зарплату своим работникам, а значит, не перечисляли подоходный налог в бюджет. "На некоторых предприятиях работники получают зарплату ниже минимального уровня, установленного в стране (Br400). Среди них есть такие, которые пользуются льготным налогообложением, при этом не могут обеспечить достойный уровень заработной платы. Работу с такими субъектами продолжим", - подчеркнул руководитель инспекции.

Также он отметил, что еще остается проблемной работа убыточных предприятий. "В этом году за шесть месяцев таких было выявлено 580 (в первом полугодии 2020 года - 740). Из них почти 90% являются коммерческими организациями. Вместе с тем за январь - июнь в 9 районах области около 30 предприятий вышли на прибыльную работу и еще 32 организации снизили убытки", - пояснил Валерий Лобацевич.-0-

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