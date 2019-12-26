Доходы бюджета Минской области в 2020 году вырастут более чем на 7%

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы бюджета Минской области в 2020 году вырастут на 7,1% примерно до Br3,199 млрд, сообщил журналистам начальник главного финансового управления Миноблисполкома Николай Куховец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект бюджета сформирован на основании параметров социально-экономического развития Минской области. С учетом этого подхода бюджет региона по доходам возрастет на 7,1% и составит около Br3,199 млрд, по расходам вырастет на 8,1% до Br3,195 млрд. Профицит составит Br3,6 млн", - сказал Николай Куховец.

Увеличение бюджета будет достигнуто за счет почти двукратного роста дотаций из республиканского бюджета и социальных компенсационных выплат по указу №240 на строительство жилья для многодетных.

Средства бюджета Минской области будут направлены на погашение обязательств Минского облисполкома и Слуцкого райисполкома по облигационным займам. Значительные средства (более 62%) пойдут на финансирование социальной сферы. В бюджете заложен также рост заработной платы работникам социальной сферы на 16,7%.-0-