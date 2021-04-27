Доходы Могилевской области за январь-март в этом году увеличились почти на Br8 млн

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти на Br8 млн увеличились поступления в бюджет Могилевской области за январь - март текущего года по сравнению с таким же периодом 2020-го, сообщили БЕЛТА в пресс-центре МНС по Могилевской области.

"Так, за I квартал 2021 года в консолидированный бюджет Могилевской области поступило более Br308 млн. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на Br7,9 млн, или 2,6% в фактическом исчислении", - отметили в областной инспекции.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога - более Br132 млн, налога на добавленную стоимость - почти Br45 млн, налога на прибыль - более Br19 млн, акцизов - почти Br19 млн, налога на недвижимость - почти Br18 млн.

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ЛВЗ", ЗАО "Бобруйский бровар", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", ООО "Кронохем", РУП "Могилевоблгаз", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, Могилевский завод лифтового машиностроения, СООО "Оазис Груп", СЗАО "Серволюкс". Удельный вес их платежей составил более 20% общих поступлений в бюджет области.-0-