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11 марта 2020, 14:15

Документальная интерактивная выставка "Партизаны Беларуси" открылась в Бресте

11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня открыли первую интерактивную выставку масштабного интернет-проекта "Партизаны Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии, которое состоялось в фойе кинотеатра "Беларусь", приняли участие помощник президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский, представители ветеранской организации города, молодежь.

Выставка "Подвиги и судьбы партизан в документах" основана на документах и материалах совместного интернет-проекта издательского дома "Беларусь сегодня" и Национального архива Беларуси "Партизаны Беларуси" (partizany.by), государственного архива кинофотофонодокументов (БГАКФФД). Экспозиция включает более 70 экспонатов. Это исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков, действовавших на территории Брестской области. В представленных документах рассказывается о боевых столкновениях и партизанских формированиях региона, подвигах и заслугах конкретных партизан.

"Такие мероприятия важны сейчас, когда предпринимаются попытки фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, попытки переписать страницы истории. Поэтому мы должны сохранить правду о войне, о Великой Победе не только для наших современников, но и будущих поколений", - отметил на открытии выставки директор Национального архива Андрей Демянюк.

Презентация интернет-портала "Партизаны Беларуси" состоялась в июле прошлого года. За 8 месяцев его посетили более 65 тыс. пользователей. Для удобства виртуальная энциклопедия партизанского движения на территории Беларуси в 1941-1944 годах разделена на тематические подразделы: "Партизаны-герои", "Легендарные комбриги", "Бои, сражения, подвиги" и "Соединения", где размещены текстовые статьи, копии документов, фотографии, карты. Вся информация, которую можно скопировать или скачать, находится в бесплатном доступе.

"Проект постоянно пополняется. В базе данных уже более 82 тыс. электронных карточек партизан и подпольщиков. В поддержку проекта мы создали интерактивную выставку. Ее содержание будет меняться в зависимости от региона. С помощью сенсорной панели посетители выставки могут найти своих родственников, земляков, действовавших в составе партизанских отрядов", - рассказал заместитель директора - главного редактора издательского дома "Беларусь сегодня" Иван Синичкин.

Выставка в Бресте продлится до 22 марта. Уже 14 марта аналогичную экспозицию примет Могилев. В дальнейшем выставка побывает во всех областях Беларуси, Минске и за рубежом.-0-

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