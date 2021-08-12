Доля индивидуальной застройки в Витебской области за полугодие превысила 50% от общего объема жилья

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12 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За первое полугодие около 52% от общего объема введенного в строй жилья было возведено индивидуальными застройщиками. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном статистическом управлении Витебской области.За январь-июнь в Витебской области было построено более 1,3 тыс. квартир общей площадью около 119 тыс. кв.м. Из них 61,4 тыс. кв.м возвели индивидуальные застройщики, и этот показатель составил около 52% от всего введенного в строй жилья. Доля строительства за счет индивидуальных застройщиков увеличилась почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Организации области в этом году построили почти на 8% меньше жилья в многоквартирных домах. За их счет было возведено более 54 тыс. кв.м.За шесть месяцев в эксплуатацию также ввели почти 54 тыс. кв.м в многоквартирных энергоэффективных жилых домах. Их доля от общего объема составила более 99%.Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в действие около 43 тыс. кв.м, из них с использованием государственной поддержки построили более 34 тыс. кв.м."В первом полугодии объем средств, направленных на жилищное строительство, равнялся почти Br176 млн, что составило около 13% от общего объема инвестиций в основной капитал. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах эта сумма увеличилась на 1,5%", - отметили в облстате.В январе-июне объем подрядных работ по строительству был выполнен на сумму почти Br457 млн, или в сопоставимых ценах 87,4% к первому полугодию 2020 года. Основная доля (75,6% от общего объема подрядных работ) приходилась на организации частной формы собственности, 23,6% - государственной. Строительно-монтажные работы на объектах капитального и текущего ремонта выполнены на сумму более Br148 млн, или 32,4% от общего объема подрядных работ.-0-