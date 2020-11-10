Доля местных ТЭР в балансе котельно-печного топлива Минской области выросла с 2015 года почти в 2 раза

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива Минской области выросла с 14,5% в 2015 году до 27% за январь-сентябрь 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Реализация государственной программы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы завершается. Важной целью проекта по Минской области было достижение экономии топливно-энергетических ресурсов в объеме 550 тыс. т условного топлива.

Предварительные результаты по Минской области показали, что за период с 2016 года по январь-сентябрь 2020 года достигнута экономия топливно-энергетических ресурсов в объеме 573,1 тыс. т условного топлива.

Кроме этого, в эксплуатацию введен 21 энергоисточник на местных топливно-энергетических ресурсах суммарной мощностью 98,2 МВт, а также увеличена доля местных топливно-энергетических ресурсов в структуре котельно-печного топлива с 14,5% в 2015 году до 27% за январь-сентябрь 2020 года.

Доля возобновляемых источников энергии за девять месяцев 2020 года достигла 22,6%.-0-