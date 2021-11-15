Доля Минска в экспортном портфеле Беларуси составляет по товарам и услугам около 30% и 60% соответственно

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля Минска в экспортном портфеле товаров Беларуси составляет 30%, услуг - около 60%. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на церемонии награждения лауреатов конкурса от Минска "Лучший экспортер 2020", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Улахович отметил, что предприятия-экспортеры - это элита нашей экономики и бизнеса. И высокий уровень конкуренции на конкурсе из года в год подтверждает, что тех, кто обеспечивает экономическую стабильность страны, меньше не становится. В этом главная заслуга настоящих профессионалов своего дела.

"Предприятия Минска - лидирующие. Примерно около 30% нашего общего экспортного портфеля товаров делают предприятия Минска. Около 60% - в услугах", - сказал он. И добавил, что предприятия Минска за 9 месяцев экспортировали товаров и услуг на сумму $7,2 млрд. Темп роста к уровню прошлого года - около 140%. География поставок приближается к сотне стран мира.

По итогам 2020 года победителями республиканского конкурса определены 22 предприятия, 30 награждены поощрительными дипломами. Награждение 13 лауреатов по Минску проходит в городской ратуше. Среди них: ЗАО "Атлант" (победитель в номинации "Производство бытовых товаров для населения"), СООО "Гейм Стрим" ("Разработка информационных технологий"), ОАО "УКХ "БКМ"("Машиностроение и металлообработка"), СЗАО "Респекта" ("Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность"), ГП "БТЛЦ" ("Транспорт и логистика"), БГУ ("Образование"), ОАО "Минскметропроект" ("Услуги"), ООО "Научно-технический центр "ДЭЛС" ("Организации малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг"). А также поощрительные дипломы в разных номинациях получили УП "ЗЭБТ Горизонт", СЗАО "МАЗ-МАН" и ОАО "МАЗ" - УКХ "Белавтомаз", РУП "УКХ "Белорусская цементная компания", Институт бизнеса БГУ.

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с республиканскими органами госуправления, облисполкомами и другими партнерами уже 15 лет проводит республиканский конкурс "Лучший экспортер года".

Ежегодно появляются новые имена: среди 118 финалистов таких примерно 40%. Особенно прибавляют предприятия негосударственной формы собственности, которые более мобильные и гибкие.

"Несмотря на все сложности, которые мы имеем, наши предприятия выдерживают давление. По итогам 9 месяцев у нас положительное торговое сальдо - более $2 млрд во внешнеторговом обороте. По пищевой продукции мы имеем по 9 месяцам примерно $5,7 млрд. Мы поставляем продукты питания в 96 стран мира", - обратил внимание Владимир Улахович. И добавил, что признание заслуг тех, кто делает такой значимый вклад, очень важно в столь непростое время.

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