Дом для многодетных и спортплощадки: в Витебской области откроют важные социальные объекты

4 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В преддверии Дня Октябрьской революции в некоторых районах Витебской области традиционно откроются важные социальные объекты - кабинет КТ, жилой дом, спортзал, ФОК и стадион. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском облисполкоме.

Старт обновлениям в социальной инфраструктуре даст областная клиническая больница, где 4 ноября откроют кабинет компьютерной томографии.

Сразу два спортивных объекта в торжественной обстановке откроют 5 ноября в Оршанском районе и один в Чашниках. Физкультурно-оздоровительный комплекс в агрогородке Бабиничи распахнет двери для юных и взрослых спортсменов, встречая их после реконструкции. Вслед за ним посетить новый объект смогут уже жители Орши: здесь на месте бывшего стадиона льнокомбината появился новый спорткомплекс. Открытие после капитального ремонта спортзала чашникской школы №1 также приурочат к Дню Октябрьской революции. Школа смогла обновить главный спортивный объект благодаря победе в конкурсе по энергосбережению. В качестве приза учреждение образования получило финансирование на ремонт от Департамента по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации и из районного бюджета. Школа смогла заменить окна. Районные власти помогли также с обновлением всего помещения для занятий физкультурой: в зале отремонтировали пол, стены и потолок. Как рассказала директор школы Инна Бурчик, в новом спортзале будет комфортно заниматься как детям, так и педагогическому коллективу, который регулярно участвует в районных межотраслевых спартакиадах. Среди учащихся же популярны такие активные виды спорта, как лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, теннис.

Ключи от новых квартир получат 5 ноября жители Докшицкого района. В райцентре откроют 40-квартирный жилой дом, где 34 квартиры были построены многодетными семьями региона, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Строительство они вели с господдержкой, некоторые из семей смогли возвести по две квартиры. В новом доме также четыре квартиры будут отведены под социальное жилье и еще две квартиры будут сдаваться в аренду. Как отметил заместитель председателя райисполкома Сергей Карчевский, дом общей площадью около 2 тыс. кв.м был возведен за 9 месяцев. Генподрядчиком строительства выступил ДКУАСП "Рассвет Поставский". Фактическая стоимость работ составила более Br2,5 млн.-0-