Дом совместного проживания для пожилых людей открыли в Каменецком районе

29 декабря, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе сегодня открыли третий в Брестской области дом совместного самостоятельного проживания для одиноких пожилых людей, передает корреспондент БЕЛТА.

"В области создано 20 территориальных центров социального обслуживания населения. В отдаленных регионах открыты семь филиалов ТЦСОН. Сегодня в агрогородке Дмитровичи открыли восьмой, где будут получать помощь не только местные жители, но и близлежащих деревень. Кроме того, здесь обустроили дом самостоятельного совместного проживания. Такая услуга в области сейчас востребована. В планах продолжать развивать это направление. В будущем году намечено открытие еще одного такого дома" - рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Геннадий Скробот.

Филиал ТЦСОНа в Дмитровичах обустроили на втором этаже здания, в котором работает амбулатория. Дом совместного проживания рассчитан на десять мест. Пожилые люди будут жить в уютных комнатах. В их распоряжении ванна и душ. Кухня оснащена всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Посмотреть телевизор и пообщаться соседи смогут в общей гостиной.

"Помимо того, что люди здесь будут проживать, им будут оказывать спектр услуг. Социальный работник поможет в приготовлении пищи и приеме медикаментов. Будем оказывать услуги полустационарного обслуживания - это кружковая работа. Посмотрим, что будет пользоваться спросом, то и будем развивать", - подчеркнула директор Каменецкого территориального центра социального обслуживания населения Елена Шаблинская.

Поселиться в доме совместного проживания пока изъявили желание семь человек. Сейчас они проходят медкомиссию, а в ближайшие дни уже смогут переехать. "Здесь есть все необходимое для жизни и отдыха. У нас удобное месторасположение. Рядом находятся Дом культуры, банк, магазин, церковь. Будем сотрудничать со школой", - добавила заведующая филиалом ТЦСОН в Дмитровичах Татьяна Натчук.

В Каменецком районе живут около 7,5 тыс. пожилых людей - почти четверть населения района. "В деревнях, особенно отдаленных, сложно найти социального работника. Поселившись в одном месте, у пожилых людей будет больше общения. Проще подыскать соцработника, который будет за ними ухаживать. Постарались максимально приблизить условия проживания к домашним. Если будем видеть востребованность услуги, продолжим работать в этом направлении дальше", - сказал председатель Каменецкого райисполкома Виталий Кулак.

В Каменецком районе создан первый дом совместного проживания. В Брестской области такие уже работают в Ляховичском и Березовском районе. В 2022 году еще один планируют открыть в Пружанском районе. "К сожалению, становится больше пенсионеров. В каждом районе мы отслеживаем ситуацию и точечно определяем, где в ближайшее время предстоит открыть дом совместного самостоятельного проживания", - пояснил Геннадий Скробот. Всего в Брестской области около 20 тыс. одиноко проживающих и примерно 5 тыс. одиноких пожилых людей.-0-

Фото Вадима Якубёнка