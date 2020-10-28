Домашние сыры, мед и соусы - органические продукты жителям столицы предлагают каждый четверг

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домашний хлеб и сыр, мясные деликатесы, сезонные овощи и фрукты, мед и даже сувениры на экомаркете "Кошык" жителям столицы предлагают каждый четверг. Владельцы личных подсобных хозяйств и хендмейд-мастера привозят натуральные товары со всей страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Органические и экологически чистые продукты в рамках ярмарки продают уже второй год. В этот раз фермерские четверги начали проводить с начала октября. Организатором ярмарочного процесса выступает бизнес-инкубатор КУП "Молодежная социальная служба".

"Экомаркет - социальный проект. Он направлен на поддержку предпринимательства в регионах. Площадка для торговли собственникам подсобных хозяйств предоставляется бесплатно. В прошлом году система была аналогичная. От участников требуется лишь заниматься производством органических товаров, которые не несут вред здоровью человека и природе, а также подтверждение о натуральности продуктов. Польза для всех. Одни находят возможность реализовать то, что производят, а другие приобрести действительно полезную для организма продукцию", - рассказал организатор.

Больше других товаров спросом у жителей столицы пользуется домашняя выпечка, кондитерские изделия, различные сыры и соусы. На ярмарке продают изделия ручной работы. Посетителей достаточно. Экоярмарка положительно воспринимается жителями города даже несмотря на коронавирусную инфекцию.

"Маркет проходит на открытом воздухе с соблюдением возможных мер безопасности. Раньше проводили его один раз в две недели, но люди сами попросили организовывать ярмарку чаще. Неудивительно, ведь есть как постоянные продавцы, так и покупатели", - отметил организатор.

Экомаркет "Кошык" открыт к посещению каждый четверг с 12 до 18 часов по ул. Чапаева 3.-0-