Доплаты медикам и помощь заболевшим - в отраслевом профсоюзе в Гродно работает общественная приемная

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Общественные приемные позволяют наладить прямой контакт и получить ответы на все волнующие вопросы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк.

Общественные приемные работают во всех районах области. Организованы они и на базе областного и районных объединений профсоюзов. Сегодня, например, в Гродно прием вели в областной организации профсоюза работников здравоохранения. Актуальные вопросы поступали в основном по телефону, хотя были и те, кто воспользовался возможностью поднять волнующую тему в личном общении.

"Общественные приемные позволяют наладить прямой контакт с руководителем той или иной организации. Зачастую в таком общении один на один проще задать вопрос, обозначить проблему. Наша задача - постараться помочь, найти пути решения", - отметил Владислав Голяк. Он подчеркнул, что в отраслевой профсоюз зачастую обращаются с вопросами, связанными с профессиональной деятельность медработников.

Например, поступают обращения, касающиеся механизма доплат за работу с пациентами с коронавирусом. Сейчас, понятно, таких вопросов меньше, чем в первую волну, хотя несколько звонков на эту тему поступило и во время работы общественной приемной.

Врач-реабилитолог детской поликлиники №1 Гродно Светлана Сорока и председатель гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк

Также в центре внимания и вопросы материальной помощи медработникам, переболевшим коронавирусом. О том, как работает этот механизм, в общественной приемной поинтересовалась врач и начинающий руководитель одной из поликлиник Гродно. К слову, в регионе по этой статье уже выплачено более Br80 тыс.

Обсуждалась во время работы общественной приемной и тема страхования медицинских работников от возможного заражения коронавирусом. Первички могут это делать. Опыт оценивается положительно не только с точки зрения возможных выплат, важен и психологический эффект - работник чувствует себя защищенным.

"В центре внимания и обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Проблемы сейчас нет. Практически во всех учреждения есть месячный запас масок, перчаток и других необходимых предметов. Но все равно ситуация постоянно контролируется", - обратил внимание Владислав Голяк.

Актуальными остаются вопросы жилья и жилищного строительства. Они решаются. В Гродно только в этом году для медиков построено свыше 30 квартир.

Не остаются медработники и в стороне от обсуждения актуальных вопросов, связанных с подготовкой к Всебелорусскому народному собранию и возможными изменениями Конституции. Различные точки зрения высказываются и по поводу государственного устройства, расширения полномочий парламента, совершенствования местного самоуправления.-0-

Фото Леонида Щеглова