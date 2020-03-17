Дополнительный транспорт пустят в Минске 21-22 марта на время закрытия нескольких станций метро

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 21-22 марта на время закрытия нескольких станций метро пустят дополнительный наземный транспорт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Организуют движение скоростного автобуса №913С "Ст.м.Каменная Горка - ст.м.Октябрьская" с остановками возле станций "Каменная Горка", "Кунцевщина", "Спортивная", "Пушкинская", на остановке "ул.Кальварийская" (у ст.м."Молодежная"), у станции "Фрунзенская", на остановках "Замчище" (у ст.м."Немига" только в прямом направлении), "ул.Ленина" (у ст.м."Октябрьская"). Автобус будет ходить с 5.15 до 1.05. Интервал движения - 2-4 мин.

Также от станции метро "Каменная Горка" до "Фрунзенской" можно будет доехать троллейбусами №13 "ДС Сухарево-5 - Городской Вал" и №13Д "ДС Запад-3 - Городской Вал". Они будут двигаться с 5.20 до 1.00. Интервал составит 6-8 мин.

Для проезда к станциям Московской линии метро предлагают воспользоваться троллейбусами №25, 25Д "ДС Кунцевщина - ст.м.Петровщина" (можно добраться от "Каменной Горки" до "Петровщины"). Троллейбус №31 довезет от "Кунцевщины" и "Спортивной" до "Михалово", троллейбус №44 - от "Спортивной" и "Пушкинской" до "Площади Ленина".

Напомним, 21 и 22 марта на время строительных работ движение метро по Автозаводской линии будет организовано только на участке "Могилевская" - "Фрунзенская". Станции "Каменная Горка", "Кунцевщина", "Спортивная", "Пушкинская" и "Молодежная" в эти дни будут закрыты. В обычном режиме метро возобновит работу 23 марта в 5.30.-0-