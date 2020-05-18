Дороги, дачи и ремонт жилья: прямую линию с жителями Гродненской области провел Иван Лавринович

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта жилья и дорог озвучиваются чаще других. Об этом сегодня по итогам прямой линии с жителями региона сообщил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

За три часа на прямую линию поступило 27 звонков. Они затрагивали как общие, так и частные вопросы.

"Большинство вопросов было связано с темой жилищно-коммунального хозяйства. В частности, поступали вопросы, касающиеся текущего и капитального ремонта жилья, благоустройства территорий. Важно, что люди не остаются равнодушными, активно участвуют в этом процессе. Многие обращения носят конкретный характер: где-то бордюр неправильно установили, где-то асфальтная дорожка не в лучшем состоянии", - рассказал Иван Лавринович. Он подчеркнул, что многие обращения становятся поводом для анализа положения дел с выездом на место. Ситуации, когда проблемы возникли из-за некачественных работ, недопустимы.

По ряду обращений даны конкретные поручения. Например, на прямую линию дозвонилась жительница областного центра, воспитывающая ребенка-инвалида. Многоквартирный дом, в котором они живут, построен около 15 лет назад. По словам женщины, пандус не соответствует современным нормам, с коляской зайти или выйти из подъезда тяжело. Ситуация взята на контроль, соответствующим службам необходимо в кратчайшие сроки проработать варианты решения проблемы.

Также поводом для серьезного разбирательства станет вопрос с дорогой в районе индивидуальной застройки Лососно-4 в Гродно. На эту тему поступило сразу несколько обращений. Дорогу недавно благоустроили, появились тротуары, освещение, но, по словам звонивших на прямую линию, качество покрытия проезжей части неудовлетворительное. Устранять проблемы, вероятнее всего, за свой счет будет организация, проводившая работы.

Иван Лавринович отметил, что некоторые вопросы носят сезонный характер. Например, весной люди поехали на дачи и огороды, и тут же стали чаще появляться обращения, касающиеся земельных правоустанавливающих вопросов, приватизации.-0-

Фото Леонида Щеглова