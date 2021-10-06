Дорожную разметку нанесут ночью на 10 участках в Минске

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня ночью будут наносить дорожную разметку на десяти участках. Такая информация опубликована в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В частности, работы будут вестись на участке ул.Одинцова (от ул.Тимошенко до ул.Лобанка), на пересечении ул.Маяковского и ул.Оранжерейной, перекрестке ул.Притыцкого - ул.Лобанка - ул.Кунцевщина. Дорожную разметку планируют нанести на съезде с МКАД на ул.Городецкую, на ул.Купревича, участке ул.Радиальной (от ул.Ваупшасова до ул.Переходной), участке ул.Лобанка (от ул.Притыцкого до ул.Мазурова), ул.Мазурова, ул.Жудро, а также на велопереездах на пр.Независимости.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на дороге.-0-