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06 октября 2021, 20:53

Дорожную разметку нанесут ночью на 10 участках в Минске

Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня ночью будут наносить дорожную разметку на десяти участках. Такая информация опубликована в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В частности, работы будут вестись на участке ул.Одинцова (от ул.Тимошенко до ул.Лобанка), на пересечении ул.Маяковского и ул.Оранжерейной, перекрестке ул.Притыцкого - ул.Лобанка - ул.Кунцевщина. Дорожную разметку планируют нанести на съезде с МКАД на ул.Городецкую, на ул.Купревича, участке ул.Радиальной (от ул.Ваупшасова до ул.Переходной), участке ул.Лобанка (от ул.Притыцкого до ул.Мазурова), ул.Мазурова, ул.Жудро, а также на велопереездах на пр.Независимости.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на дороге.-0-

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