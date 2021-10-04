Дорожную разметку нанесут ночью на 15 участках в Минске

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью дорожную разметку нанесут на 15 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 5 октября планируется нанесение дорожной разметки на ул.Тимошенко, участке ул.Одинцова от ул.Тимошенко до ул.Лобанка, ул. Ежи Гедройца, ул. 3-го Сентября, ул.Янковского, ул.Михайловской, ул.Ельских, ул.Карбышева, ул. Петра Мстиславца, ул. Янки Мавра, ул. Евфросиньи Полоцкой, ул.Жудро, участке ул.Лобанка от ул.Притыцкого до ул.Мазурова, ул.Мазурова и велопереездах на пр.Независимости.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-