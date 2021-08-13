Дорожную разметку ночью будут наносить на семи участках в Минске

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 14 августа дорожную разметку будут наносить на семи участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", нанесение дорожной разметки планируется на 14-м км внутреннего кольца МКАД, ул.Осипенко, ул.Каховской, ул.Азизова, Сморговском тракте, ул.В.Слуцкой, пр.Победителей.Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-