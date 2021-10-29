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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня в Минске нанесут на семи участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: после укладки асфальта во Фрунзенском, Октябрьском и Ленинском районах, а также по ул.Одоевского, ул.Лещинского, ул.Белецкого, ул.Стариновской.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-