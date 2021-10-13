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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 11 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 14 октября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Тарханова, Логойский тракт, участок ул.Малинина от пр.Рокоссовского до ул. Крупской, пер.Стебенева, ул.Каменногорская, пересечение ул.Одоевского и ул.Берута, велодорожки на ул.Одинцова и ул.Одоевского, ул.Одинцова, ул.Жудро, пер.Асаналиева, ул.Кижеватова.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-