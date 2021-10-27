Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 18 участках

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дорожную разметку ночью нанесут на 18 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 28 октября планируется нанесение дорожной разметки на ул.Пинской, ул. 3-го Сентября, ул.Рогачевской, ул.Суражской, ул.Кунцевщина, ул.Семеняко, ул.Каменногорской, ул.Якубовского, ул.Водолажского, ул.Рогачевской, пер.Тихом, Логойском тракте, ул.Стебенева, ул.Богдановича - ул.Хоружей, ул.Кольцова, ул.Сурганова, ул.Беды и ул.Гурского.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-