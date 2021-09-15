15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 5 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 16 сентября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: Логойский тракт от ул.Олешева до ул.Волгоградской, участок ул.Янковского от ул.Шаранговича до ул.Ширмы, ул.Шабаны, ул.Алеся Бачило, велодорожки и велопереезды на пр.Независимости.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-