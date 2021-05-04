Дорожную разметку в Минске сегодня нанесут на 10 участках

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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня будут наносить на 10 участках улично-дорожной сети Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", запланировано нанесение дорожной разметки на ул.Орловская, ул.Сурганова (от пр.Назависимости до ул.Академической), ул.Янки Лучины, ул.Свислочская (от МКАД до переулка Свислочского), ул.Бобруйская. Также нанесут свежую разметку на ул.Ратомская, Логойском тракте, пр.Машерова, Смиловичском тракте и ул. Гамарника.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-