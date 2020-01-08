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08 января 2020, 18:49

Доверительный диалог с населением делает работу парламентариев более результативной - Довгало

Ирина Довгало. Фото из архива
Ирина Довгало. Фото из архива
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8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Доверительный диалог с населением позволяет сделать работу парламентариев более результативной. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало после встречи с коллективом центра соцобслуживания населения в Гомеле.

По словам Ирины Довгало, налаженный контакт с избирателями - основа деятельности парламентария. "Важно донести до людей значимость этого законодательного органа страны, при необходимости в очередной раз разъяснить его структуру, спектр вопросов, возможности и интерес в поддержке граждан. Людям необходимо рассказывать, какие законодательные проекты разрабатываются в настоящее время, какие законы уже приняты", - отметила она. По мнению депутата, только в доверительном диалоге с избирателями можно получать объективную картину жизни, обозначать болевые точки и работать над их исправлением, получая результат.

Центр социального обслуживания населения Советского района Гомеля выбран для встречи не случайно. 5 января работники социальной защиты отмечали профессиональный праздник. "Эти люди ежедневно общаются с теми категориями граждан, которые нуждаются в поддержке и защите. И очень важно поблагодарить их самих за тепло и добро, которые они дарят другим. Они, как никто другой, понимают, что зачастую людям нужна не столько помощь, сколько доброе слово, человеческое участие. И в своей деятельности стараюсь исходить из позиции не только представителя государства, но и человека", - подчеркнула Ирина Довгало.

На встрече депутат поделилась своими первыми ощущениями и впечатлениями от пребывания в Овальном зале, рассказала о работе комиссий, рассматривающих законопроекты в разных отраслях и сферах. Поступило предложение проводить подобные встречи на постоянной основе, чтобы знакомить с актуальными аспектами нормотворческой деятельности.

Парламентарий также присоединилась к республиканской благотворительной акции "Наши дети". Перед Новым годом посетила воспитанников и коллектив специального яслей-сада для малышей с нарушением зрения. Побывала в многодетной семье, в которой воспитывают ребенка с особенностями в развитии. "Силе духа и бесконечной доброте в глазах мамы двух прекрасных мальчиков и малышки, которая нуждается в особом уходе, можно только поучиться", - поделилась депутат Палаты представителей. Всем ребятам были вручены подарки.

Подчеркивая значимость ответов на вопросы конкретных людей в округе, Ирина Довгало отметила продвижение в решении проблем, обозначенных избирателями во время предвыборной кампании. "На каждом пикете людям предлагали оставить запись в так называемом журнале пожеланий. В случае моего избрания обещала не оставить их без внимания. Пришло время действовать. Работа идет плодотворно", - заверила парламентарий. По ее словам, все обращения и предложения были аккумулированы и разделены на тематические блоки. Кто-то переживал за судьбу бассейна и состояние памятника воинам-интернационалистам, кого-то волновала тема содержания дорог во дворах, поступали частные вопросы. Все они изучены вместе с главой администрации района, начата работа над их реализацией.

"В своей деятельности придерживаюсь главного принципа, высказанного Президентом на встрече с депутатами обеих палат: идти к людям, слышать их и помогать им", - уточнила парламентарий. Уже завтра, 9 января, Ирина Довгало проведет в администрации Советского района Гомеля прием граждан, на котором любой желающий сможет озвучить свои вопросы или внести предложения.-0-

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