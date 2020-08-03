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03 августа 2020, 21:17

Довнар: "Остров слез" - символ памяти, которую нельзя оборвать

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память воинов-интернационалистов, погибших во время боевых действий на территории Афганистана, почтили сегодня в Минске на Острове мужества и скорби. В торжественной церемонии возложения венков, цветов, а также памятном митинге приняли участие представители общественных организаций, военнослужащие, курсанты, а также ветераны афганской войны, матери, вдовы и дети павших воинов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже 24 года на "Острове слез", как называют его в народе, возвышается памятник, который является не только украшением исторического центра Минска, но и местом встреч бывших воинов, прошедших ад той суровой необъявленной войны, а также матерей, вдов и детей погибших. Это символ памяти, которую нельзя оборвать", - сказала председатель Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в Афганистане и других локальных конфликтах, "Долг" Тамара Довнар.

Она отметила, что идея установить памятник на острове принадлежала матерям и вдовам погибших афганцев в начале 1990-х. Мемориал служит также напоминанием молодежи, чтобы она не повторяла ошибки тех, кто с легкостью развязывает войны, не думая о последствиях.

Мемориальный комплекс был возведен по проекту группы архитекторов и скульпторов под руководством Юрия Павлова. "Очень сложно было собирать деньги на реализацию проекта. Большую часть расходов на строительство монумента взяло на себя государство, но и жители Беларуси, граждане бывших союзных республик перечисляли личные средства на специальный расчетный счет для его строительства. В 1992 году Минский скульптурный комбинат начал работу над созданием памятника. Всего доставили около 30 тыс. кубометров земли и насыпали на формирование острова", - рассказал председатель международного фонда "Боевое братство без границ" Виктор Сивохин.

В августе 1996 года глава государства торжественно открыл мемориал воинам-интернационалистам. "На открытии памятника выступил Президент и дал обещание, что ни один белорусский солдат не будет воевать на чужой земле. И слово свое сдержал", - подчеркнул председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане "Память" Владимир Шоков.

В январе 1997 года мемориальный комплекс стал филиалом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. "Имена воинов-интернационалистов на памятнике - это не только буквы, которые остались в камне навечно, это дань памяти людям, которых с нами больше нет. Одни погибли на поле боя, другие умерли от ран в госпиталях, третьи уже на родине не смогли побороть болезни, физические и душевные раны, которыми их наградила война", - добавил заведующий филиалом Виктор Иванчиков. 

Официальное название памятника воинам-интернационалистам - "Остров Мужества и Скорби". Он располагается в центре Минска, в излучине реки Свислочь. У входа в мемориал установлен большой валун с вмурованной в него иконой Божьей Матери. Центральная часть комплекса - часовня, стилизованная под XI век. Внутри ее - четыре алтаря, на которых высечены имена погибших воинов-афганцев. В центральной части храма расположено Святое место, где заложена окропленная кровью советских солдат афганская земля, а также капсула со списком павших и обращением к потомкам. Черные каменные фигуры скорбящих женщин символизируют белорусских матерей, оплакивающих не вернувшихся с войны детей. Одни держат в руках иконы, другие - портреты сыновей.

За весь период войны через Афганистан прошли 620 тыс. советских военнослужащих. В составе ограниченного контингента воевали около 30 тыс. белорусов. Более 1,5 тыс. человек получили ранения, контузии, увечья, 702 вернулись домой инвалидами, 723 погибли. 12 человек числятся пропавшими без вести.-0-

Фото Андрея Покумейко

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