Дождливый забег Дедов Морозов прошел в Могилеве

25 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Более 50 человек в костюмах Дедов Морозов стали участниками забега, который прошел сегодня в парке Подниколье, передает корреспондент БЕЛТА.

Новогодний забег проходил в несколько этапов, и в каждом определяли победителя. После этого пятерка самых быстрых поучаствовала в конкурсной программе, где и определили главного Деда Мороза. На стартовую линию вышли и две Снегурочки. Последними стартовали дети.

Среди взрослых победителем стал инженер Могилевского завода лифтового машиностроения Андрей Литвинов. "Предложение стать участником новогоднего забега понравилось сразу, а вот победа стала неожиданностью, - отметил он. - Погода тоже внесла свои коррективы: дорожки мокрые, особая осторожность понадобилась на повороте. Не совсем типичная погода для декабря и Нового года, зато можно детишкам подарки доставлять на велосипеде".

Самым маленьким героем забега стал первоклассник средней школы №25 Андрей Грищенко. Он рассказал, что особо не готовился, но взял с собой шапочку Деда Мороза - чтобы соответствовать мероприятию. "В Новый год хочу пожелать всем здоровья, счастья и чтобы слушались родителей", - поздравил всех с наступающими праздниками Андрей.

Все победители получили памятные подарки и медали. А в парке Подниколье продолжилась праздничная развлекательная программа. Вечером участники дождливого забега присоединятся к большому шествию Дедов Морозов.-0-

Фото Олега Фойницкого