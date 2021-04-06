Дрибинский район присоединился к акции "Восстановление святынь Беларуси"

6 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Дрибинский район присоединился к республиканской акции "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера". Молодежь района помогла навести порядок на территории Свято-Преображенской церкви, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Владимир Павловский.

Участниками акции стали работающая молодежь городского поселка и старшеклассники Дрибинской средней школы - всего около 10 человек. "Наша молодежь очень активная. Ребята быстро откликнулись на просьбу помочь в уборке территории храма, - сказал первый секретарь Дрибинского районного комитета ОО "БРСМ" Артем Шевкунов. - Ребята убрали с территории церкви мусор, который скопился здесь за зиму, помогли привести в порядок дорожки".

В прошлом году молодежь Дрибинского района тоже принимала участие в данной акции. Тогда ребята занимались благоустройством криницы в агрогородке Рясна.

"Акция "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера" - важная и знаковая. Благодаря ей у молодежи есть возможность познакомиться с удивительными и красивыми местами нашей области, узнать историю края или места, познакомиться с церковными традициями и тем духовным наследием, что досталось нам от предков, - отметил первый секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Владимир Павловский. - В этом году мы определили для себя обширный фронт работы. Сегодня стартовала акция в Дрибине, позже к ней присоединятся другие районы. Областной старт будем давать в конце месяца в Горках - там строят храм, мы поедем помогать в работах по озеленению и благоустройству территории святыни. Эта важная и нужная работа, которая дает возможность молодежи лучше узнать край, где они живут".

Республиканская акция проходит с 2013 года, межконфессиональной она стала с 2016 года. "И каждый год она немного меняет свою концепцию - мы помогаем в благоустройстве и наведении порядка на криничках и родниках, в памятных и знаковых местах, различных мемориалах, территории церквей и храмов. Работы всегда разные - где-то необходимо помочь в строительстве или уборке строительного мусора, где-то достаточно убрать прошлогоднюю листву и покрасить скамейки. И при этом каждый вносит свой вклад в сохранение таких уникальных и красивых мест Беларуси. Многие открывают для себя что-то новое, и это тоже здорово", - подчеркнул Владимир Павловский.

В каждом районе Могилевской области во время акции будут проходить мероприятия по наведению порядка и благоустройству территорий знаковых объектов. Всего запланировано более 25 мероприятий.-0-