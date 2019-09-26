Дружественная детям комната опроса открылась в Гомеле

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дружественную детям комнату опроса для юных участников процессуальных действий открыли в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления судебно-психиатрических экспертиз УГКСЭ по Гомельской области Денис Мистюкевич.

С инициативой создания комнаты выступил начальник управления ГКСЭ по Гомельской области Иван Сыса. В Госкомитете судебных экспертиз предложение поддержали. Комната - блок смежных помещений - обустроена на базе управления судебно-психиатрических экспертиз УГКСЭ по Гомельской области. Это пилотный проект, единственная, кроме Минска, подобная структура в регионах.

Комната дружественного опроса поможет уменьшить стресс у ребенка - потерпевшего или очевидца преступления. "Здесь созданы все условия, чтобы несовершеннолетние свидетели преступлений или жертвы насильственных действий могли чувствовать себя в безопасности, в непринужденной обстановке достоверно и откровенно рассказать о пережитом. В приоритете - этика, безопасность и защита прав каждого ребенка", - отметил Денис Мистюкевич.

С детьми будут работать эксперты-психологи, которые стажировались в главном управлении судебно-психиатрических экспертиз центрального аппарата в Минске. Специалисты также ознакомились с технологиями опроса детей, пострадавших от насилия, на обучающих семинарах на базе международного общественного объединения "Понимание".

Опросу будет предшествовать предварительная подготовка. Накануне следователи ознакомят эксперта-психолога с ситуацией ребенка, конкретизируют позиции, на которых нужно остановиться подробнее. "Как показывает практика, первые объяснения ребенка более детальные и достоверные. К тому же грамотно проведенный опрос на первичной стадии позволит минимизировать негативные последствия и по возможности исключит повторные или дополнительные опросы и экспертизы в дальнейших процессуальных действиях. Также это будет способствовать вытеснению из памяти неприятных событий", - рассказал начальник управления.

Интерьер в пастельных тонах с обилием книг и игрушек напоминает детскую. Здесь после знакомства с психологом ребенок сам определит удобное для него место: может сесть на стульчик, мягкий диван, кресло с подушками или большой яркий пуф. "Дополнительно предусмотрен игровой компонент, но он не ведущий. Это помогает немного отвлечь и переключить внимание ребенка, а затем настроить на нужный лад", - заметил Денис Мистюкевич. Во время опроса в комнате будут находиться только ребенок и психолог.

Актуальность такого подхода подтверждают правоохранители. По инициативе следователей в 2018 году в дружественных детям комнатах социально-педагогических центров в Гомеле и Калинковичах педагоги-психологи провели 30 опросов несовершеннолетних, подвергшихся действиям сексуального характера. "Такой опрос - эффективный способ получения информации, касающейся преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы. Особенно это актуально для маленьких детей. В располагающей обстановке удается получить максимально полные показания потерпевшего", - обратили внимание в УСК по Гомельской области.

Многофункциональный блок создан с учетом международных стандартов и практики в работе с детьми - жертвами и свидетелями преступлений. Здесь можно проводить комплексные психолого-психиатрические экспертизы, опрашивать очевидцев убийства, нанесения тяжких телесных повреждений и др.

Проект будет детально отрабатываться в Гомельской области. Не исключено, что впоследствии на юго-востоке страны будут создаваться аналогичные структуры в других регионах.-0-