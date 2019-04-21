Дубы от великого борца Александра Медведя вырастут в Стайках

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучший борец вольного стиля ХХ века, трехкратный чемпион Олимпийских игр, семикратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы Александр Медведь принял участие в республиканском субботнике в Стайках, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Вместе с сыном Алексеем великий борец, которому уже 81 год, приехал в Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки" и посадил деревья в честь трех побед на Олимпиадах в Токио-1964, Мехико-1968 и Мюнхене-1972.

В РЦОП "Стайки" во время субботника трудились сотрудники Минспорта, подчиненных организаций, федераций по видам спорта.

Сотрудники Минспорта во время субботника трудились также в РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи", на закрепленной территории по улице Солнечной и других территориях.-0-